GOLLINI, Da addio quasi certo ad una possibile riconferma

Tra i temi di mercato in maggior rilievo, sulle pagine odierne de La Repubblica viene dato grande spazio alla situazione Gollini, che sta vivendo un gennaio anomalo tra voci di mercato e l'occasione da titolare con la Sampdoria. L'ex Atalanta non ha mai giocato per due partite di fila e manca in campionato dalla sfida del 28 agosto contro il Napoli, da lì solo alcune prestazioni in Conference League Sembrava tutto pronto per l'addio con 6 mesi di anticipo, ma adesso c'è aria di riconferma.