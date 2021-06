GIOVANI, Ecco chi ha più chances di salire in ritiro

Sulle pagine odierne de La Nazione si parla di quelli che sono i giovani della Fiorentina Primavera che sono in rampa di lancio per partecipare al ritiro con la prima squadra nel corso di questa estate: la lista è ancora tutta da fare ma già oggi sembrano molti gli identikit dei calciatori che Gattuso prenderà in considerazione, a cominciare dai fuori quota (i classe 2001): i difensori Dutu e Ponsi, quest’ultimo già promosso da Iachini, sono tra i profili che verranno subito esaminati dal nuovo mister ma come loro anche il capitano della Primavera Fiorini (che con Aquilani da mezzala si è reinventato difensore) e il bomber Spalluto, che con una doppietta ha regalato a Commisso il suo secondo trofeo. In rampa di lancio ci sono anche altri giovani, tra i 2002 e i 2003: a centrocampo la società punta forte su Bianco (che ha firmato il primo contratto da professionista), sul diciottenne Krastev e sul talento di Agostinelli (quello che più di tutti ha rubato l’occhio per la qualità del suo calcio), mentre in seno al club in tanti sono pronti a scommettere che quello che sta per iniziare sarà l’anno della consacrazione per Munteanu, pagato 2 milioni l’estate scorsa.