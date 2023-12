GAZZETTA, Sono due le squadre da temere in Conference

FirenzeViola.it

La Gazzetta dello Sport parla della Conference League definendola come "un cortile di casa per le italiane" visti i risultati nelle prime due edizioni. Ieri c'è stato il sorteggio dei playoff tra chi è sceso dall'Europa League e chi è arrivato secondo nel proprio girone e l'urna di Nyon ha pescato incroci interessanti. Nel sorteggio di ieri erano due le squadre di categoria superiore sul resto della compagnia. Il Betis Siviglia dell’ex capitano viola German Pezzella e dell’ex Real Madrid Isco e l’Eintracht Francoforte di Kevin Trapp e Mario Götze.

Gli spagnoli se la vedranno con la Dinamo Zagabria, mai comoda in trasferta, per i tedeschi, vincitori dell’Europa League due anni fa, invece l’estrazione ha riservato un viaggio in Belgio, per fare visita alla dominatrice della lega di casa: l’Union St. Gilloise di Alexander Blessin. Poi c'è l'Ajax contro i norvegesi del Bodoe.