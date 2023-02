GAZZETTA, Italiano contro il passato scacciare la crisi

"Vincenzo Italiano stasera torna a Verona con un arcobaleno di pensieri nella testa. La maglia dell’Hellas è una seconda pelle per il tecnico della Fiorentina, che ha vestito il gialloblù 260 volte, dal 1996 al 2007 se si esclude la parentesi di sei mesi al Genoa". La Gazzetta dello Sport sottolinea come quella di stasera al Bentegodi non sia una partita come le altre per il tecnico della Fiorentina. Contro l'Hellas Verona, Italiano sfida il suo passato per provare ad uscire dalla crisi di risultati e di gol in Serie A. Se si guardano le ultime sei giornate di campionato, la Fiorentina ha raccolto meno punti di tutti (2) e adesso alcuni tifosi temono di essere risucchiati nella lotta salvezza.

Gara speciale per Italiano ma anche per Antonin Barak, che come scrive la Gazzetta, torna a Verona per la prima volta da ex dopo la strepitosa stagione scorsa, con 11 reti in 29 presenze. Dei gialloblù il nazionale ceco è anche una vera e propria bestia nera visto che, prima di vestire la maglia dell'Hellas, l' ha punita tre volte in quattro sfide.