FRANCHI, Partita di ping pong: dubbi sul Padovani

© foto di Federico De Luca

L'edizione odierna de La Nazione etichetta la situazione Franchi come una vera e propria partita di ping pong. Lato Fiorentina, il problema rimane il fatto di non ricevere informazioni certe. Ma non solo. Persistono i dubbi sul possibile trasloco al Padovani. La volontà della società viola sarebbe quella di restare al Franchi, anche se un 'no' definitivo all'ipotesi Padovani non è mai arrivato. Chiara però, la mancanza di materiale concreto (a Commisso è stato presentato solo un rendering) da poter analizzare.