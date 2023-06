FIORENTINA, Sono 13 i giocatori convocati in Nazionale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Come riportato questa mattina da Il Tirreno, nonostante la stagione della Fiorentina sia conclusa, alcuni giocatori continuano a tenersi sotto i riflettori. Se consideriamo i ragazzi della Primavera e i calciatori in prestito, sono in totali 13 i giocatori Viola che non hanno ancora lasciato il campo da gioco. Amrabat e Sabiri (acquistato a gennaio) scenderanno in campo con il Marocco, che disputerà oggi un'amichevole e sabato affronterà il Sudafrica per la qualificazione alla Coppa d'Africa.

Nico Gonzalez ha ancora da affrontare due partite con la maglia dell'Argentina: prima contro l'Australia (15 giugno) e poi contro l'Indonesia (19 giugno). Kouame invece, sabato giocherà con la maglia della Costa d'Avorio contro lo Zambia, mentre Jovic e Milenkovic giocheranno contro la Giordania e contro la Bulgaria (dove sarà presente anche Krastev) con la maglia della Serbia. Louis Munteanu è stato chiamato in Romania per le gare contro il Kosovo, la Svizzera e per l'Europeo Under21, così come Fruk, allertato dalla Croazia Under21.

Kayode, Comuzzo, Harder, Amatucci concludono oggi il raduno a Coverciano in vista dell'Europeo U19 in programma dal 3 al 16 luglio.