FIORENTINA, Arthur, Kouame e Sabiri i più in forma

Come scritto da La Nazione Italiano può guardare con fiducia all’inizio della stagione viola. La sua formazione nell’ultimo impegno amichevole è parsa in crescita di condizione fisica dopo alcune partite complicate, Belgrado su tutte. Ci sono giocatori già in forma campionato. Uno su tutti è Sabiri, capocannoniere estivo con 6 reti. Anche Kouame sembra avanti ai compagni, così come il neo acquisto Arthur, che si è inserito alla grande nel gruppo viola.