FERRARA, Jovic, serve più corsa. A noi un analista

Benedetto Ferrara, firma de La Nazione, ha analizzato nella sua rubrica Rock and Goal l'attuale momento di Luka Jovic, alla luce di una settimana che per il serbo è stata a doppia faccia: il gol del 2-0 sul Milan e la brutta prova con il Sivasspor: "Jovic ci fa capire quanto siamo bipolari. Vittoria col Milan e grande Luka, che gol, che classe, una rete alla Gigi Riva. Un errore con i turchi e “Ma come si fa…quanta presunzione con quello scavetto no look”. A Jovic serve più corsa, più impegno e meno calcio allo specchio, vero. Ma a noi un buon analista. Anche perché è evidente il fatto che la linea strategica della Fiorentina sul mercato sia chiara: se non giochi da una vita vieni da noi che ti rilanciamo. Il serbo era fermo da una vita, Brekalo da un po’ meno. Dodò da sette mesi. Possiamo lamentarci se ci mettono un po’ a ingranare?".