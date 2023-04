FERRARA, Jovic in pausa pranzo fallisce un'occasione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione, troviamo il commento di Benedetto Ferrara in merito al pareggio interno di ieri contro lo Spezia: "Prendiamo il lato buono della faccenda: poteva andare meglio ma (e questo è il lato buono) anche Lo Spezia ha qualcosa da rimpiangere e Shomurodov un’ottima ragione per chiedersi cosa ci faccia in serie A. Ma a tutti capita di sbagliare. Anche Jovic nella sua passeggiata in pausa pranzo ha fallito un pallone prezioso. Pazienza. La verità è che se la Fiorentina non riesce a far calcio in velocità fatica più del solito, quindi dispiace per il record mancato ma per il resto c’è solo da rifiatare. Coraggio Fiorentina, il fatto che quando tutto è un po’ più confuso arrivi comunque un punto è un’altra buona notizia. Forse la più importante".