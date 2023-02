EMPOLI, Baldanzi-Akpa Akpro le certezze. Domani...

L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto in casa Empoli in vista del derby toscano di domani contro la Fiorentina. Al posto di Parisi, espulso sabato contro lo Spezia, sulla fascia sinistra ci sarà Cacace. Sulla destra Stojanovic potrebbe riconquistare il posto perso nell'ultimo mese per l'alto rendimento offerto da Ebuhei. In mezzo al campo Baldanzi e Akpa Akpro sono le certezze di mister Zanetti. Recupera anche Grassi, ma andrà in panchina. In attacco, davanti al prima citato Baldanzi, ci sarà Caputo sicuro del posto e Satriano, in leggero vantaggio su Cambiaghi.