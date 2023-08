DIFESA, Quarta vicino all'addio. Viola su Murillo e Valentini

Come scritto da La Nazione è tornata caldissima, dopo una fase di stallo, una operazione sull’asse Firenze-Siviglia (intesa come Betis), con biglietto di sola andata per Lucas Martinez Quarta che è ormai vicino al trasferimento in Spagna. Le due società dovrebbero aver trovato l’intesa sulla base di circa 10 milioni (bonus esclusi), con la trattativa che decollerà definitivamente quando il club iberico avrà piazzato Luiz Felipe – destinazione Premier League – e l’operazione potrà andare in porto.Cessione che innescherà un domino con la Fiorentina che dovrà rompere gli indugi. Il preferito sarebbe il brasiliano Murillo, ma i contatti tra i dirigenti viola e quelli del Corinthians risalgono a qualche giorno fa, senza esito. Si dice che l’offerta (8 milioni) non avesse soddisfatto il club di San Paolo.

L’alternativa è sempre rappresentata da Nicolas Valentini, mancino del 2001 che gioca nel Boca Juniors. Due gli aspetti da non trascurare: il passaporto italiano e una clausola rescissoria che si aggira attorno ai 10 milioni. Cifra che arriverebbe giusta giusta dalla cessione di Quarta.