DA TORINO, Toro a Firenze per la storia e l'Europa

Come spiega questa mattina Tuttosport, il Toro arriva oggi a Firenze per il presente, per il futuro e per la storia. Superare il turno significherebbe avvici.are di un altro passo il ritorno in Europa e guardare avanti con fiducia. Non solo. È da 29 anni che i granata non raggiungono la semifinale di Coppa Italia: l'ultima volta nel 1994 con Mondonico in panchina. In quell'occasione furono poi estromessi dall'Ancona e gettarono al vento l'occasione. E 29 anni dopo il Toro prova a riprendersi una semifinale che darebbe un significato forte alla stagione. La squadra di Juric, infatti, è in piena corsa per conquistare il 7° posto in campionato che può regalare l'accesso alla Conference League.