CORR.SPORT-STADIO, DA V. Park a Jurassic Park

© foto di Claudio Giovannini

Il Corriere dello Sport - Stadio dedica un'ampia parentesi alla questione dei ritardi legati al nuovo centro sportivo a Bagno a Ripoli, sottolineando come passare da Viola Park a Jurassic Park sia un attimo. Questo perché l'Italia - scrive il quotidiano - rischia di non essere ancora pronta per una struttura del genere.

Il nuovo centro sportivo della Fiorentina, costato 120 milioni di euro ed edificato in poco più di due anni e mezzo, non può ancora aprire al pubblico a causa di un’agibilità che tarda ad arrivare, nonostante i lavori siano di fatto conclusi. Ma la battaglia si è già spostata da un piano meramente economico a una questione di principio. I dirigenti viola da mesi si fanno una domanda: perché chi decide di investire in Italia, comprando magari un calciatore in meno per realizzare infrastrutture (con 120 milioni Italiano avrebbe avuto Bellingham, lasciando pure la mancia al Dortmund...), viene ostacolato da leggi non al passo coi tempi?