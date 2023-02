COR.SPORT, Si pensa al Verona: in mille al Bentegodi

Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di Conference League, la Fiorentina si rigetta sul campionato per preparare una gara che è a dir poco delicata: il prossimo 27 febbraio, nel monday night delle 18.30, la squadra di Vincenzo Italiano affronterà l'Hellas Verona, terzultimo a 8 punti di distanza proprio dai viola, a cui la vittoria in campionato manca da più di un mese.

Incrocio decisivo per il campionato: per questo Italiano conta di recuperare Nikola Milenkovic, per puntellare una difesa che prende gol in A da undici gare di fila. Giocatori e non solo con la testa a Verona: come riporta il Corriere dello Sport, saranno in mille i tifosi viola che nonostante il giorno feriale, lunedì saranno al Bentegodi per sostenere la squadra.