COR. FIO., Italiano è pronto a schierare Amrabat

Come riportato dal Corriere Fiorentino a centrocampo la situazione non è esattamente delle migliori. Se n’è andato Maleh, Duncan viene da una prima parte di stagione piena di difficoltà (tecniche e fisiche) e nella partitella contro la Primavera che ha chiuso il 2022 si è fermato anche Mandragora. A proposito, l’ex granata non sembra aver ancora recuperato al 100% e sulla sua disponibilità non esistono certezze. Anzi. Il fatto che anche ieri non si sia aggregato al gruppo fa crescere la sensazione che possa dare forfait. A parte Bianco insomma (fermo a zero minuti in campionato) nessun centrocampista è davvero al 100%. Per questo, pur volendo aspettare la rifinitura di oggi per fare le ultimissime valutazioni, il mister sta seriamente pensando di affidarsi fin dall’inizio ad Amrabat. Questione di necessità, certo, ma non solo. Già nei primi mesi di questa stagione infatti Sofyan ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per la Fiorentina e vederlo titolare nonostante i pochissimi allenamenti nelle gambe suonerebbe (anche) come un messaggio alla società. Della serie: toccatemi tutto, ma non lui.