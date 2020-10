COMMISSO, Un sabato di amarezze tra ko e mercato

Sulle pagine odierne de La Nazione leggiamo quello che è stato il resoconto di un sabato molto difficile per Rocco Commisso: quella di ieri è stata una giornata ricca di amarezza per il patron viola, dopo il ko di venerdì al «Franchi» che è stato acuito anche dalla sconfitta della formazione femminile contro il Sassuolo dove si è fatta male la Piemonte. Anche per questo motivo nel tardo pomeriggio, dopo aver assistito alla partita del «Bozzi», il numero uno viola è apparso molto scuro in volto, forse perché conscio di essere alle prese col primo vero momento di difficoltà della stagione. Nella coda del vertice di mercato al quale ha partecipato, non sono arrivate notizie confortanti sia sul fronte delle entrate che delle uscite, dove l’operazione Chiesa sta subendo qualche rallentamento. Nel mezzo, poi, c’è stato il fastidio che Commisso ha provato per alcune dichiarazioni da parte di uno degli agenti dei suoi giocatori, in particolare quello di Pezzella, che ha rivelato l’esistenza di un’offerta del Milan che da Firenze è stata rifiutata.