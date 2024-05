COMMISSO, Resta a Firenze per intitolare la Villa a Joe

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche l'edizione odierna de La Nazione fa il punto sulla permanenza a Firenze di Rocco Commisso. Come già vi avevamo anticipato, anche sul quotidiano si legge che il Patron viola non partirà assieme alla squadra alla volta di Brugge ma resterà a Firenze per qualche giorno, magari per avviare le pratiche che serviranno per intitolare la Villa del Viola Park a Joe Barone. Commisso, poi, tornerà in America già martedì prossimo e vedremo se riuscirà a tornare in Toscana a fine mese per assistere dal vivo al termine della stagione.