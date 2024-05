BERTI A RFV, Post Italiano? Vorrei Sarri. Su Aquilani...

FirenzeViola.it

L'ex portiere Gianluca Berti è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" per parlare di attualità viola: "Ultima della Fiesole fa effetto perché è il simbolo di Firenze ed è bello vederla festante, pensare di non vederla più dispiace".

La gara è per l'Europa? "Il Napoli si prepara ad una rivoluzione, era difficile ripetere la stagione dello scudetto e Spalletti ci aveva visto lungo. Per la Fiorentina è importante questa gara per finire bene la stagione ma penso che la finale sia nella testa di tutti perché un trofeo manca da troppo tempo e la Fiorentina se lo merita. La Fiorentina però dovrà fare una grande partita, da Fiorentina vera e motivazioni perché il Napoli ha comunque dei valori".

Tanti punti interrogativi tra club, tecnico e squadra? "Finita la stagione, poi ci sarà un allenatore nuovi e sarà cambiata la squadra. Io credo che la società abbia già le idee chiare sul nuovo allenatore".

Chi il successore? "Io avrei un nome, mi piacerebbe Sarri ma secondo me hanno già scelto Aquilani. Poca esperienza? Prima o poi bisogna iniziare e se la dirigenza pensa che sia già pronto è una scelta ponderata. La B è una palestra importante, se ci credono è giusto gli diano opportunità"