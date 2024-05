MARELLI, Rigore e la protesta del Napoli: la spiegazione

FirenzeViola.it

L'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato come di consueto le decisioni arbitrali di Fiorentina-Napoli, partendo dal rigore tolto a Belotti: "L'episodio principale è il calcio di rigore dato e poi revocato con On-Field review: in diretta si può essere anche un po' ingannati ma rivedendola è veramente troppo lieve il contatto per assegnare un calcio di rigore, nonostante ci sia forse un tocco di Lobotka. Poi c'è la polemica dei giocatori del Napoli per il fallo di Dodo nell'azione che poi ha portato al fallo di mano di Lobotka da cui è nato il gol di Biraghi. Però non c'è consequenzialità, sono passati più di 40 secondi dal fallo non ravvisato che era netto, ma non si può contare ai fini del VAR.

Anche ci fosse stato un rigore, non sarebbe stato tolto proprio perché era passato troppo tempo. Il gol di Rrahmani era regolare: nessun fallo su Quarta".