PRIMAVERA, Viola chiude il campionato con un pari

Per la Fiorentina di Daniele Galloppa si è appena concluso il campionato di Primavera. I viola chiudono il proprio campionato con un pareggio - dopo quattro sconfitte consecutive - per 2-2 contro la Sampdoria. Una partita che fino all'ottantesimo non aveva dato molte emozioni, con la sola rete di Leonardi realizzata al 28' su calcio di rigore che sembrava dovesse essere decisiva. Negli ultimi dieci minuti, però, succede di tutto, prima con Presta e Rubino che ribaltano il risultato, poi con la rete di Uberti che fissa il risultato sul definitivo 2-2.

Per Galloppa la prima annata con la Primavera è stata una stagione in chiaro scuro che ha avuto l'apice con la vittoria della Coppa Italia contro il Torino, ma che in campionato non è riuscita a decollare. La Fiorentina, infatti, conclude al quindicesimo posto con 37 punti, con 9 vittorie, 10 pareggi e 15 sconfitte. 52 i gol segnati, con Rubino miglior marcatore della squadra con dieci reti, 54, invece, quelli subiti.