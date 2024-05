FORM. UFFICIALI, JACK TORNA DAL 1'. DAVANTI C'È NZOLA. OK NICO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sta per avere il via al Franchi dell'ultima gara della stagione giocata dai viola tra le mura amiche. Alle 20:45 si sfideranno Fiorentina e Napoli con tre punti in palio fondamentali per la corsa alla Conference League. Una vittoria, infatti, assicurerebbe a Biraghi e compagni la terza partecipazione consecutiva al torneo (che potrebbe diventare anche Europa League in caso l'Atalanta vincesse la finale contro il Bayer Leverkusen). Oltre all'importanza della gara in sé, la sfida col Napoli assume un significato particolarmente sentimentale, essendo l'ultima partita giocata con la "Curva Fiesole" così come la conosciamo. Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Nzola. A disposizione: Christensen, Martinelli, Kayode, Faraoni, Ranieri, Comuzzo, Parisi, Duncan, Mandragora, M.Lopez, Infantino, Barak, Ikoné, Castrovilli, Belotti. Allenatore: Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahamani, Ostigard, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, J.Jesus, Dendoncker, Lindstrom, Traore, Ngonge, Raspadori. Allenatore: Calzona.