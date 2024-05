TUTTOSPORT, Italiano, emozioni in vista. Molti lo rimpiangeranno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La 150esima panchina in Serie A, con 158 gare, 77 successi, 33 pareggi, 48 sconfitte in totale alla guida della Fiorentina. Oggi col Napoli sarà l'ultima al Franchi per Vincenzo Italiano, che vuole chiudere in bellezza con la conquista dell'8° posto e della Conference League 2024/25. Ma il grande sogno è tornare un'altra volta con un trofeo in mano da festeggiare, quello che i viola si giocheranno ad Atene il 29 maggio contro l'Olympiacos. Il tecnico siciliano non ha parlato ieri, lo farà stasera al termine della gara e poi mercoledì prossimo al Viola Park in conferenza, per il Media Day organizzato dalla UEFA.

Facile immaginare la commozione che lo accompagnerà come il fatto che non pochi a Firenze lo rimpiangeranno. S’annuncia la partita dell’addio anche per diversi giocatori: Bonaventura e Belotti al rientro, Quarta e Castrovilli, Arthur e Koaumé. Pure Gonzalez e Milenkovic, nonostante i lunghi contratti, potrebbero fare le valigie davanti a proposte allettanti per loro e la società che dopo la finale di Atene dovrà spiegare ai tifosi se c’è nuovo progetto e come sarà. Infine sarà l'ultima per la Curva Fiesole, prima di trasferirsi temporaneamente in Ferrovia l'anno prossimo per i lavori. A riportare il tutto è Tuttosport.