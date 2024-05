CAGLIARI, Ranieri: "Siamo carichi. Mina? Lo preserviamo"

Fonte: TMW

Domenica alle 12:30 il Cagliari sarà ospite del Sassuolo per la 37esima giornata di campionato. Il fine settimana successivo, invece, sfiderà la Fiorentina in casa. Il tecnico rossoblù, Claudio Ranieri, ha parlato così in conferenza stampa: "Siamo carichi. La partita contro il Milan l'abbiamo giocata, è stato più bravo l'avversario".

Quanto è stato importante allenarsi con i tifosi ieri e trovarne tantissimi domenica?

"Ci hanno chiesto di lottare. Il mio messaggio è passato. Noi andiamo a fare sempre la migliore prestazione possibile. Loro devono essere orgogliosi di noi".

Come stanno i ragazzi?

"Tutti bene tranne Makoumbou e Jankto che hanno terminato la stagione".

Mina?

"Gli ho detto che sembra la batteria dei telefonini. Meglio preservarlo, ma sta bene".

La non contemporaneità sta condizionando il finale di campionato.

"E' sbagliato, non è corretto. Non è concepibile che si giochi sapendo già il risultato delle altre avversarie".