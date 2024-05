FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rigore per la Fiorentina all’80’, anzi no: inizialmente Marchetti aveva assegnato alla Fiorentina la massima punizione per un fallo di Lobotka su Belotti. Richiamato al Var, il direttore di gara è tornato sulla sua scelta: nessun fallo e palla al Napoli…