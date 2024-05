EX OBIETTIVI, Dia vicino alla Lazio insieme a Tchaouna

FirenzeViola.it

Boulaye Dia sembra vicino al ripartire dalla Lazio. Dopo gli assalti delle recenti sessioni di mercato tentati anche dalla Fiorentina, secondo Il Messaggero, il centravanti è molto vicino al passaggio in biancoceleste. Fabiani e Lotito starebbero per definire le trattative sia per Boulaye Dia che per Loum Tchaouna, con una offerta complessiva da 20 milioni di euro. Il club campano ne vorrebbe qualcuno in più, ma la strada sembra già tracciata in vista del prossimo anno.