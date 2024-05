BELOTTI, Oggi altra chance. A Roma o Firenze, sarà un vice-nove

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Smaltita la lombalgia che lo aveva tenuto fuori lunedì col Monza, a più di un mese dalla sua ultima maglia da titolare in campionato e a dodici giorni esatti dalla finale di Conference, Andrea Belotti avrà stasera col Napoli un'altra occasione per tornare al gol in Serie A. L'unico centro dell'ex Roma in campionato rimane quello col Frosinone dello scorso febbraio, e oggi presenzierà nuovamente dal primo minuto nell'attacco viola.

Il Gallo, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, è l'unica garanzia come prima punta nella rosa viola. Dopo queste ultime gare si deciderà anche il suo futuro: i dirigenti viola hanno infatti lasciato in stand-by tutti i discorsi su una possibile permanenza del Gallo: in prestito secco dalla Roma, a giugno tornerà nella capitale, poi si vedrà. Il suo futuro, in ogni caso, sembra segnato e gli ritaglierà un ruolo da vice-nove. Che sia a Roma o a Firenze, Belotti in questo momento della carriera sembra poter essere l'ideale sostituto di un centravanti titolare in una squadra che punta l'Europa.