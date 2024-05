M. ORLANDO A RFV, Jack lo terrei per un altro anno

FirenzeViola.it

Massimo Orlando, ex viola, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro. Queste le sue parole:

Sarà l'ultima volta della Curva Fiesole. Ha un ricordo di quella curva?

"Tanti. Sono arrivato poco dopo l'addio di Baggio e mi colpì questo grande amore per la squadra, una curva molto calda. Anche in trasferta c'erano tanti sostenitori. Ogni volta che vengo allo stadio, il primo sguardo è verso la Fiesole".

Come vede la partita con il Napoli?

"Se penso che il Napoli sia vicino a Conte, non penso abbia interesse ad andare in Conference perché Conte vuole dare il massimo in campionato. Penso che arriveranno qui leggeri, senza ferocia.

La convince la probabile formazione di stasera?

"Scendono in campo i migliori. Arthur l'altra sera mi è piaciuto molto ed è importante il recupero di Jack se dovesse partire titolare. Se Spalletti aspetta il ragazzo, è probabile lo chiami per l'Europeo. Sarei per tenere Bonaventura anche il prossimo anno, secondo me può dare ancora un paio di anni".

Su Nzola

"L'allenatore ormai lo vede per fare gli ultimi 30 minuti. Il giocatore entra in campo e si sente meno responsabile nell'affrontare la partita, penso sia questo il pensiero di Italiano".

