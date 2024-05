INFANTINO, La Fifa sta studiando il Var a chiamata

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Intendiamo sviluppare e migliorare il Var. È stata creata una tecnologia più basilare, con meno telecamere e non sono necessari ufficiali di gara, quindi sarà più alla portata di tutti. Il sistema è già attivo". Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato di nuovi progetti e di una possibile rivoluzione sull'utilizzo della tecnologia in campo nel corso congresso Fifa Bangkok. "L'idea è che gli allenatori possano chiedere aiuto al Var in due occasioni e che i giocatori possano chiederlo a loro volta al tecnico. Se la decisione iniziale venisse cambiata, non perderebbero gli slot e continuerebbero ad averne due".

Infantino ha parlato anche delle categorie dei giovani, i talenti del futuro: "Il Mondiale Under 17 si giocherà ogni anno e con 48 squadre. L'Under 20 ci sarà ogni due anni e con 24 squadre. Stiamo pensando a un Mondiale Under 15 o a una sorta di festival a cui possono partecipare tutte le squadre del mondo. Nel 2026 - ha proseguito il presidente della Fifa - ci sarà un Mondiale per club femminile con 16 squadre partecipanti, così come un Mondiale U17 ogni anno perché non possiamo negare a nessuna giovane ragazza il sogno di partecipare a questa manifestazione". (ANSA).