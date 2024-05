ATENE, Da oggi vendita libera. Tante attività nella capitale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione, oggi in edicola, proietta lo sguardo anche sulla situazione biglietti per la finale di Conference. Sono già 5mila i tagliandi acquistati dai tifosi della Fiorentina, e quest’oggi, alle ore 11, parte la vendita anche per i non abbonati. In questa fase, anche tutti i titolari di InViola Premium/Gold Card potranno richiedere il codice inserendo la propria tessera InViola insieme alla data di nascita. È presumibile che si vada verso un tutto esaurito per quanto riguarda il settore riservato ai sostenitori gigliati.

Intanto la capitale greca si prepara ad accogliere i tifosi in città e far sì che tutto fili liscio. Come un anno fa a Praga, anche ad Atene verrà allestito un "Fan Festival" nel centro della città, precisamente in piazza Kotzia, di fronte al municipio di Atene. Previste una serie di attività che partiranno già martedì 28 maggio, come fare dei selfie con il trofeo o ballare sulle note dei dj locali che si esibiranno nel Fan Festival. Il giorno della finale poi ci sarà in programma una partita 5 contro 5 tra le leggende greche. Inoltre non sarà consentito l’ingresso allo stadio a chi indossa la maglia o i colori di un’altra squadra che non sia Fiorentina o Olympiacos - chiosa il giornale -.