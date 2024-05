COMMISSO, Non partirà per Brugge con la squadra

Fonte: Niccolò Santi

È tornato nelle scorse ore in Italia per stare vicino alla squadra nel momento cruciale della stagione e per assistere dal vivo alla semifinale di Conference League tra Fiorentina e Club Brugge, solo l'andata però. Perché, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Rocco Commisso non dovrebbe seguire la squadra in Belgio per il ritorno in programma mercoledì prossimo.

Il presidente viola rimarrà in questi giorni a Firenze a gestire un momento delicato anche dal punto di vista societario: niente trasferta a Brugge per Commisso che, arrivato in Italia mercoledì, ieri ha assistito alla prima partita al Franchi senza il suo amico e dirigente Joe Barone. Proprio nell'ottica di riorganizzare la società a seguito dell'improvvisa scomparsa del dg viola, ma anche per programmare le prossime mosse, sia quelle che riguardano l'allenatore che quelle sul parco giocatori, Commisso dovrebbe restare dalle parti del Viola Park per coordinare i lavori.