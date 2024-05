FirenzeViola.it

Bene ma non benissimo, la sensazione al termine della gara con il Napoli è di un'occasione persa per staccare completamente la spina dal campionato e concentrarsi sulla finale di Conference, lasciando la partita di Cagliari come una vetrina per chi ha giocato poco o niente e per vedere all'opera qualche giovane della Primavera. E invece vanno rifatti tutti i calcoli, per vedere le combinazioni in chiave salvezza per il Cagliari e quelle per cogliere l'obiettivo minimo della Conference nei confronti del Napoli (i viola restano comunque sopra).

E se l'occasione è persa, a perderla sono stati i big la cui risposta, in casa e contro un Napoli con mille assenze e problemi, non è stata certo confortante. In particolare quella di Bonaventura, che a tratti è sembrato passeggiare nonostante gli occhi addosso del ct Spalletti, di Nico, di Quarta e di Beltran mentre Biraghi si è fatto perdonare qualche sbavatura con lo splendido gol. Insomma l'impressione è che questa prestazione non possa bastare a conquistare un trofeo e forse la squadra avrebbe meritato di uscire dal Franchi in trionfo, peccato. Ma ben inteso, per la Fiorentina non era l'ultima spiaggia e l'ottavo posto è ancora lì (basta comunque un punto se il Napoli dovesse vincere l'ultima), peccato solo non averlo blindato ieri sera.