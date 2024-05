FIORENTINA-NAPOLI 2-2, RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FINE SECONDO TEMPO

94' - Quarta stende Oliveira sulla trequarti: punizione per gli avversari

93' - RASPADORI! Girata dell'attaccante del Napoli che calcia di poco oltre il secondo palo

90' - L'arbitro concede 5 minuti di recupero

89' - Serie di striscioni in Curva Fiesole, in omaggio al settore ormai prossimo alla chiusura per la ristrutturazione dello stadio: “Personaggi storie e ricordi ti renderanno immortale”, “Oltre ogni demolizione materiale.. Grazie Curva Fiesole, Tucano presente” e “Entrati bambini, usciti adulti… Curva Fiesole per sempre casa nostra!”

87' - Nuovo cambio per la Fiorentina: fuori Arthur, dentro Maxime Lopez

85' - Cambio per il Napoli: esce Kvaratskhelia ed entra Lindstrom

83' - Ammonito Mandragora che ferma irregolarmente Kvaratskhelia in contropiede dopo una serie di azioni della Fiorentina

82' - Lancio lungo di Parisi alla ricerca di Ikone che di petto prova a servire Bonaventura ma sbaglia

80' - CHECK DEL VAR! L'arbitro Marchetti annulla il rigore!

78' - RIGORE PER LA FIORENTINA! Lobotka stende Belotti in area

77' - Altro doppio cambio per la Fiorentina: fuori Beltran e Biraghi, dentro Mandragora e Parisi

76' - RRAHMANI! Stacco di testa pericolosissimo del difensore del Napoli sugli sviluppi di un calcio d'angolo!

75' - Doppio cambio per il Napoli: entrano Raspadori e Ngonge, escono Politano e Simeone

74' - POLITANO! L'attaccante sfrutta un pasticcio della difesa viola e calcia rasoterra sul primo palo: Terracciano para

73' - GONZALEZ! Grande punizione del sudamericano: Meret devia la sfera in angolo con la mano di richiamo

72' - Belotti steso al limite dell'area: punizione per la Fiorentina

71' - Bonaventura riceve da Betran in area del Napoli ma controlla male e regala la sfera agli avversari

68' - Fallo ai danni di Dodo a centrocampo: ammonito Cajuste

65' - Doppio cambio per la Fiorentina: escono Kouame e Nzola, entrano Ikone e Belotti

62' - POLITANO! Palo dell'attaccante partenopeo che fa tremare la porta difesa da Terracciano

58' - Nzola travolge Ostigard che rimane a terra dolorante

56' - GOL DEL NAPOLI! KVARATSKHELIA PERFETTO SU PUNIZIONE DA LONTANISSIMO! Risultato che torna in parità: 2-2

54' - Nel frattempo arriva il dato ufficiale degli spettatori presenti allo stadio: 28.267

52' - Steso Beltran sulla trequarti avversaria, punizione per i viola

50' - Kvaratskhelia in controbalzo prova a deviare in rete il tiro di Mazzocchi ma calcia alto

48' - GONZALEZ! Grande conclusione a giro da giro da fuori area con il mancino per l'attaccante: Meret devia in angolo

46' - Ottima chiusura di Quarta sul tentativo di inserimento in area di Kvaratskhelia

45' - Inizia la ripresa: primo pallone, adesso, toccato dal Napoli

INIZIO SECONDO TEMPO

------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero

44' - GONZALEZ! L'argentino riceve il traversone di Biraghi e devia di testa alto di poco

42' - GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!! NZOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! L'angolano recupera il pallone sulla sinistra, entra in area e fa partire il destro a giro! 2-1 istanteno della Fiorentina al Napoli!

40' - Giallo per Kvaratskhelia: gamba tesa del georgiano su Dodo che finsice a terra

38' - GOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!!!!!!!!! BIRAGHIIIIIIIII!!!!!!!!!!! Sinistro chirurgico del capitano che su punizione colpisce la traversa interna e segna l'1-1!

37' - Fallo di mano di Lobotka al limite dell'area partenopea: punizione insidiosa per la Fiorentina

35' - Tiro potente da fuori area da parte di Kouame che però finisce alto sopra la traversa

33' - Due errori della Fiorentina in ripartenza in soli trenta secondi

31' - Meret litiga con il pallone e lo perde in area: Rrahamani deve calciare in angolo

28' - Nzola fa a sportellate con Mazzocchi ma non riesce a difendere il possesso

25' - Sugli sviluppi di un'azione offensiva, Biraghi carica il mancino al volo ma tocca male la sfera e sbaglia tutto

24' - Grande cavalcata di Dodo che poi scarica per Beltran il quale cerca una conclusione troppo centrale: Meret blocca

22' - Quarta cerca la verticalizzazione per Kouame ma sbaglia tutto: palla in fallo laterale. Male la Fiorentina in questo inizio di gara

20' - Possesso palla della Fiorentina alla ricerca di spazi dover far male agli avversari

18' - Carambola in area del Napoli, Quarta prova ad approfittarne ma il suo tiro viene chiuso sul nascere

15' - Tentativo di Beltran che riceve in area il cross di Biraghi ma viene chiuso regolarmente dalla difesa avversaria

14' - Altra conclusione da fuori dello stesso Kvaratskhelia, stavolta strozzata. Ma il Napoli sale d'intensità

13' - KVARATSKHELIA! Il georgiano rientra sul destro e fa partire il tiro a giro: alto di poco

12' - Cajuste cerca di sfruttare la percussione offensiva del Napoli calciando da dentro l'area ma impatta male il pallone che finisce alto

9' - I viola provano a reagire con un'imbucata sulla destra di Gonzalez che poi mette dentro per Beltran il quale non trova spazio

7' - GOL DEL NAPOLI! SEGNA RRAHMANI! Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Politano, il difensore stacca di testa e batte Terracciano. È 1-0 per il Napoli

6' - Chiusura di Quarta su Kvaratskhelia all'altezza della bandierina: calcio d'angolo per gli azzurri

4' - Gonzalez sbaglia l'appoggio per Nzola e regala il pallone al Napoli che cerca di gestirlo nella propria metà campo

2' - Tiro-cross tentato da Gonzalez che Meret intercetta facilmente all'incrocio dei pali

0' - Si parte! Primo pallone della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

20:44 - Foto con le famiglie per i calciatori viola in campo prima dell'inizio dell'ultima sfida al Franchi della stagione

20:41 - Ecco l'Inno Viola, mentre la Curva Fiesole sfodera l'ultima sciarpata di sempre nella vecchia struttura. Ricordiamo infatti sarà quello, il prossimo anno, il settore dello stadio interessato dal restyling

20:35 - Vi riproponiamo le formazioni ufficiali della partita scelte dai due allenatori

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Nzola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahamani, Ostigard, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

20:30 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Napoli, gara valida per la 37^ giornata di campionato