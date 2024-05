BIRAGHI E I COMPAGNI DI SQUADRA: UN CAFFÈ PER DISTENDERE I NERVI

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Stasera lo stadio Franchi si trasformerà nel palcoscenico di una partita che, sulla carta, ha tanto da dire in prospettiva futura per la Fiorentina. Se i viola battessero il Napoli di Calzona si aggiudicherebbero l'accesso matematico alla prossima Conference League, un punto di partenza interessante nell'ottica di arrivare alla finale di Atene con la testa più libera possibile. Dopodiché sarà l'occasione per tanti giocatori (e lo stesso Italiano) per salutare il proprio pubblico.

Caffè distensivo.

Se l'esperienza dell'allenatore siciliano a Firenze volge ai titoli di coda, lo stesso vale per una buona fetta di calciatori il cui contratto scadrà a giugno. È il caso ad esempio di Castrovilli, che stamani si è goduto un caffè in un noto locale di fianco allo stadio insieme, fra gli altri, al capitano Biraghi e a Mandragora. Un ritrovo in tarda mattinata per distendere i nervi in un periodo concitato della stagione, e per fare gruppo a poche ore dall'ultima partita annuale a Campo di Marte.

Le probabili scelte.

La presenza di Biraghi dal primo minuto sembra sempre più probabile, visto il ruolo che rappresenta all'interno dello spogliatoio e il peso specifico della gara contro il Napoli. Anche Castrovilli si prepara per una nuova occasione dopo le buone avvisaglie mostrate recentemente. L'allenatore inoltre ritiene corretto garantirgli l'ultimo abbraccio virtuale dei tifosi viola. Mandragora invece se la giocherà con Bonaventura, che al momento pare in leggero vantaggio. Si vedrà.