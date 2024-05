NOTTE DI FIESOLE E DI EMOZIONI. SOLO UN PAREGGIO, MA CONTA ATENE. NZOLA SI RIMETTE IN CORSA PER LA FINALE. FIRENZE SPINGE: VUOLE LA COPPA. L'ULTMO ATTO DI ITALIANO AL FRANCHI

FirenzeViola.it

Una partita strana, carica di emozioni, pensieri, ricordi, aspettative. Sospesa tra passato e presente, con un futuro dietro l'angolo, il 29 maggio ad Atene. Una sorta di frullatore questa sfida tra Fiorentina e Napoli. I viola sono scesi in campo probabilmente con la formazione che potrebbe sfidare l'Olympiakos, come fosse stata una prova generale. Vedremo a Cagliari chi giocherà. Il test ha funzionato a metà: i viola sono andati sotto subito, con l'ennesimo errore difensivo - ancora Quarta in marcatura su palla aerea - e poi hanno pareggiato con una pennellata su punizione di Biraghi e 120 secondi dopo Nzola ha inventata una rete bellissima. Ecco, pareva schiantato il Napoli e invece nella ripresa il terribile georgiano "Kvara" ha bucato Terracciano con un piazzato chirurgico. Il Napoli con Politano ha preso pure un palo, mentre la Var ha tolto un rigore alla Fiorentina. Luci e ombre viola, ma forse non si poteva pretendere tanto di più. Atene picchia come un martello pneumatico nella testa di tutti e a maggio le energie cominciano a scarseggiare. Bonaventura, Gonzalez e Arthur sono stati sottotono, ma nella finale sicuramente avranno un rendimento diverso. Perché le motivazioni fanno miracoli. Capita, sono cose di calcio.

Ci sono segnali, però, che arrivano dall'attacco: questo Nzola può rimettersi in corsa per provare a lasciare una firma nella finale.

Per Italiano l'ultimo atto al Franchi per questa stagione e quasi sicuramente, salvo sorprese clamorose, in assoluto. Finita la partita ha salutato la Fiesole ed è scappato negli spogliatoi coi suoi pensieri e la sua rabbia per non aver vinto una partita che avrebbe potuto dare la matematica certezza dell'ottavo posto, quindi dell'Europa, alla Fiorentina. Italiano è alla conclusione di un ciclo a Firenze, ma il bilancio definitivo sarà stilato tra qualche giorno quando tutti gli appuntamenti saranno esauriti. Per la sua sostituzione Aquilani rimane molto quotato, a meno che la dirigenza non sorprenda l'ambiente con effetti speciali.

E' stata davvero una notte piena di pensieri. Guardare la Fiesole e pensare che con la ristrutturazione della stadio ce ne sarà una nuova, ha fatto battere il cuore a molti. In pochi attimi sono volati via 50 anni di storie e di uomini, molti dei quali ci hanno lasciato, conservando intatto però quel sentimento che ha fatto da collante tra le varie generazioni. Gli ultrà coi loro striscioni hanno riassunto benissimo queste suggestioni e noi abbiamo ripassato con la memoria quelle coreografie storiche. Il calcio va avanti, le strutture cambiano, ma la memoria resta la miglior sentinella del nostro vissuto. Da coltivare e tramandare.