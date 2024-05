VICE GALLOPPA, Anno buono. Qualcuno pronto per il salto

FirenzeViola.it

Luca Antonelli, vice allenatore di Galloppa (squalificato), ha parlato nel post-partita dell'ultima gara giocata al Viola Park dalla Fiorentina Primavera e pareggiata 2-2 contro la Sampdoria: Abbiamo fatto una buonissima stagione. Siamo una delle squadre più giovani e abbiamo vinto la Coppa Italia eliminando forse le due squadre più forti, che sono Milan e Roma. Abbiamo migliorati tanti giocatori, tanti sono andati in prima squadra a fare tanti allenamenti, speriamo esordisca qualcuno. Penso sia una stagione super positiva. Poi è vero che avremmo potuto vincere qualche partita in più, però il lavoro è stato fatto”.

Sui giocatori da tener d'occhio: "C’è sicuramente qualcuno che ha qualità sia umane che tecniche per fare carriera di alto livello. Poi dipende da loro, dalla loro testa e dalla loro voglia. Ma non fatemi fare nomi".

Sulla sua esperienza da vice allenatore: "Sicuramente starò ancora con Galloppa anche la prossima stagione. Mi sono trovato molto bene, è la prima volta per me quindi anch’io devo migliorare in tantissime cose. Non pensavo di soffrire così tanto, perché in campo almeno potevo correre e buttare fuori la tensione, invece star seduto lì è proprio pesante. Però sono contento dell’annata che ho fatto”.