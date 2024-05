MOYES, Critiche dai tifosi: "Conference non significa nulla"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il West Ham la stagione si sta chiudendo nel peggiore dei modi. A una giornata dal termine della Premier League, gli Hammers sono ormai destinati a chiudere al nono posto e, di conseguenza, fuori dall'Europa. Per questo motivo in estate è prevista una piccola rivoluzione, a partire dalla panchina, dove David Moyes saluterà per lasciare spazio a Lopetegui. Proprio il tecnico scozzese è finito nel mirino della tifoseria londinese che, dopo l'ultima sconfitta per 5-2 contro il Crystal Palace, hanno detto: "La vittoria della Conference League non significa nulla, abbiamo solo battuto AZ Alkmaar e Fiorentina".