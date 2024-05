COMOTTO, La Fiorentina avrà più motivazioni, ma...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato da 1 Station Radio, il difensore ex Fiorentina Gianluca Comotto ha parlato della sfida di questa sera tra viola e Napoli: "La gara tra Napoli e Fiorentina sarà influenzata principalmente dalle motivazioni, che sembrano pendere a favore della Fiorentina. Tuttavia, il Napoli non può permettersi di sbagliare, poiché non può permettersi figuracce. La Fiorentina potrebbe essere distratta dalla preparazione della finale di Conference, anche se è importante non lasciarsi scappare questa opportunità.

Per quanto riguarda il Napoli, la Conference non è una competizione che lo entusiasma particolarmente, essendo abituato alla Champions League. Potrebbe puntare su giocatori come Spileers e Hancko, con quest'ultimo considerato un giocatore intelligente e adatto ad un sistema difensivo a quattro. La Fiorentina l’ha lasciato andare in modo troppo precoce".