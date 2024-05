FIO-NAP, Due lampi regalano il vantaggio: è 2-1 dopo il pt

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina chiude, un po' a sorpresa, in vantaggio il primo tempo contro il Napoli. Gli ospiti vanno avanti quasi subito con Rrahmani che si libera di Quarta su calcio d'angolo e infila di testa la palla all'angolino, poi rischiano di segnare in almeno un altro paio di occasioni prima che la Fiorentina prenda le misure e inizi a macinare gioco. Quando però il muro partenopeo sembrava poter resistere, una perla di Biraghi su punizione pareggia i conti e due minuti dopo è Nzola a centrarer l'angolino basso con il destro dopo un regalo di Politano. 2-1 per i viola dopo i primi quarantacinque minuti.