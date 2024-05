C. FIESOLE, Festa dei tifosi in campo e via i seggiolini

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Clima da ultimo giorno di scuola per la Curva Fiesole che diversi minuti dopo il fischio finale di Fiorentina-Napoli è scesa sul campo per salutare la Curva che dalla prossima stagione cambierà volto e celebrare l'ultima partita in casa di questa Serie A. Foto di rito e sfottò a distanza con i tifosi del Napoli ancora nel settore ospiti per centinaia di supporter gigliati che hanno sfruttato l'occasione anche per portarsi a casa qualche seggiolino della storica curva viola, apparsa con diversi buchi al momento dell'addio della curva.