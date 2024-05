JACK TRA MINUTI PER ATENE, STATISTICA CONTRO IL NAPOLI, VISTA EUROPEI E... SALUTI?

FirenzeViola.it

In campo stasera al Franchi contro il Napoli dovrebbero andare i giocatori migliori, per una sorta di ultima prova in vista della finale di Atene, il 29. In particolare Giacomo Bonaventura, rimasto fermo nelle ultime gare, neanche convocato per Brugge, solo in panchina con il Monza. La sua ultima apparizione insomma rimane quella del 5 maggio a Verona ed è indubbio che per arrivare in forma all'appuntamento con l'atto finale della Conference debba riprendere confidenza con il campo pur gestendo le sue energie. Ecco perché nella formazione-tipo di questa sera è lui il più accreditato in coppia con Arthur o un altro mediano più che sulla trequarti.

Anche perché le statistihe parlano di un Bonaventura prolifico contro il Napoli. Alla squadra partenopea Jack ha segnato 6 gol, più che a qualsiasi altro club a parte il Bologna al quale ha inflitto lo stesso numero di gol. Insomma quando Bonaventura gioca contro le due squadre vede ancora più "rosso" e al Napoli ha segnato anche nella gara di andata, al Maradona.

Inoltre con il contratto in scadenza a giugno non ci sono segnali, al momento, che il centrocampista possa prolungare la sua permanenza a Firenze, fallito di poco la possibilità del rinnovo automatico con il 70% di presenze da 45 minuti. Il dato sembrava alla portata ma gli acciacchi dell'ultimo mese e una normale rotazione hanno impedito a Bonaventura di centrarlo. Le parti di sicuro ne ridiscuteranno a fine stagione, d'altronde non sarebbe la prima volta che la Fiorentina rinnova a contratto scaduto, ridiscutendo così cifre, durata e bonus. Per lui dunque gli applausi del Franchi saranno di sicuro calorosi e sinceri visto il buon rendimento di questa avventura viola.

Non da ultimo queste ultime partite sono per Bonaventura un biglietto da visita per Spalletti in vista dell'Europeo. Al Franchi non è escluso ci sia l'ex ct o il suo vice Domenichini, come già accaduto in questa stagione. Tra i viola difficile ci siano altri osservati speciali per la spedizione europea, se non Biraghi, visto che Ranieri e Castrovilli non sono mai stati chiamati. Ma mai dire mai, almeno in un gruppo di partenza.