SERIE A, Classifica aggiornata: Viola a -6 dalla Roma

La Fiorentina blocca il Napoli all'Artemio Franchi sul 2-2 nell'anticipo del venerdì sera di Serie A, valido per il 37° turno di campionato. Ad aprire le marcature è stato Rrahmani all'8', poi gli uomini di Italiano hanno ribaltato tutto al 40' e al 42' grazie ai gol di Biraghi e Nzola. Al 57' Kvaratskhelia ha firmato il 2-2 finale, che non permette ai partenopei di superare i viola in classifica. Di seguito la graduatoria aggiornata che vede le due squadre fare un punto e a questo punto perdere definitivamente il treno delle romane. Per quanto riguarda la Fiorentina, anche con due vittorie contro Cagliari e Atalanta non potrebbe comunque scavalcare la Roma al sesto posto:

SERIE A, LA CLASSIFICA

Inter 92 punti

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 63**

Roma 60

Lazio 59

Fiorentina 54

Napoli 52*

Torino 50

Genoa 46

Monza 45

Lecce 37

Hellas Verona 34

Udinese 33

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Sassuolo 29

Salernitana 16

* Una partita in più

** Una partita in meno