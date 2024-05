BORTOLAZZI A RFV, Napoli delusione. Centrocampo viola...

FirenzeViola.it

Mario Bortolazzi, allenatore ex viola e Napoli, ha parlato sulla sfida di stasera ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amore Mio:

Sul momento del Napoli:

"Il Napoli è la vera delusione di quest'anno, nessuno avrebbe pensato a inizio anno una posizione così bassa degli azzurri. Giocare in Europa e più partite da modo alla squadra di conoscersi meglio, a mio parere meglio fare le coppe europee e il campionato. Rimanere fuori dalle coppe sarebbe una delusione. Chiunque arrivi dovrà partire subito bene".

In casa viola, come reputa il percorso di Italiano e chi si aspetta il prossimo anno?

"Faccio i complimenti a Italiano perché ha dato un gioco alla squadra, ottenendo risultati importanti come le due finali in uno stesso anno".

Avrà imparato dalla finale persa l'anno scorso?

"Le finali sono particolari, basta un episodio per cambiarla. Non conosco l'Olympiacos, però le squadre greche sono toste. Non saprei se la Fiorentina è avvantaggiata rispetto all'anno scorso".

Tanti centrocampisti della Fiorentina lasceranno, secondo lei sarebbe opportuno trattenere qualcuno?

"Bonaventura è un giocatore che per esperienza e carisma può far pendere l'ago della bilancia, Arthur ha fatto bene e su Duncan puoi fare affidamento. Maxime Lopez ha deluso. Qualcuno rimarrà perché altrimenti andrebbero presi 4/5 giocatori solo a centrocampo".

