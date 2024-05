IL MATTINO, Napoli a Firenze con Raspadori per ricostruire

FirenzeViola.it

"Gli azzurri a Firenze puntano su Raspadori per la ricostruzione". Presente anche questo titolo oggi in prima pagina su Il Mattino, per parlare del match tra Fiorentina e Napoli che questa sera aprirà la 37^ giornata di Serie A. 6 punti tra Firenze e Lecce, per qualificarsi per la prossima Conference League. Questo è l'obiettivo del Napoli, in vista del finale di stagione.

Per affrontare questa sera i viola in trasferta, Calzona dovrà fare a meno di Osimhen. Stando a quello che riporta il quotidiano, il favorito per sostituire il nigeriano è Giacomo Raspadori (in vantaggio su Simeone). Dovrebbe quindi essere lui a guidare il tridente d'attacco, completato da Politano e Kvaratskhelia (ma occhio alla possibile sorpresa Ngonge, titolare dal 1').