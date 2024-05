DE ROON, Sui social: "Un incubo non giocare la finale"

Fonte: ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 17 MAG - "Non avrei mai pensato di scriverlo: non posso giocare la finale di Europa League. Quella che doveva essere la settimana più importante della mia carriera, è diventata l'incubo più grande". Così, sui suoi profili Facebook e Instagram, Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta indisponibile fino al termine della stagione per la lesione al bicipite femorale sinistro rimediata in finale di Coppa Italia con la Juventus. "L'orgoglio che provo per la nostra squadra, la città di Bergamo e i tifosi dovrebbe avere la meglio su tristezza, frustrazione e rabbia. Ma comunque è molto difficile", prosegue il post del nazionale olandese. De Roon parla della conquista delle due finali: "All'inizio era difficile da credere. In Coppa Italia ho visto i compagni di squadra correre e sentito i tifosi cantare come nessun altro, una sensazione che ricorderò sempre.

Guardate la mia faccia quando entro in campo. È semplicemente pura felicità". Infine, sullo storico appuntamento del 22 maggio senza di lui contro il Bayer Leverkusen: "Il mio viaggio si è concluso a metà strada, ma il viaggio dell'Atalanta continuerà. Andrò a Dublino, resterò con i ragazzi, vivrò verso quel primo fischio come farei normalmente ma senza poter fare niente in campo - chiude -. Griderò più forte che posso. Grazie a tutti quelli che hanno mandato un messaggio e sono rimaste solo due parole: Forza Atalanta". (ANSA).