DE FANTI, Che lavoro la Fiorentina: guardate il Viola Park

Roberto De Fanti, agente FIFA operativo in particolar modo in Inghilterra, ospite delle pagine di Tuttomercatoweb.com, si complimenta con la Fiorentina per il lavoro svolto fin qui nel mondo del calcio: "Ricordiamoci che gli stranieri hanno acquisito i club italiani perché gli stessi erano in gravi situazioni economico-finanziarie. Li acquisiscono trattandoli come società in distress, investendo sui centri sportivi, gli stadi (possibilmente), i settori giovanili, abbassando i salari, cercando di creare un equilibrio per arrivare all'autofinanziamento: fondamentalmente migliorarne il valore come asset.

Guardate la Fiorentina.

Costruzione del migliore training ground d'Italia, il Viola Park; 4 volte vincitori della Coppa Italia Primavera e ora per 2 volte di fila finalisti in 2 Coppe Europee. Eviterei assolutamente il campanilismo; gli inglesi si lamentano delle proprietà straniere, che di fatto hanno reso la Premier League il campionato più ricco del mondo? Non conosco una sola persona che si sia lamentata che il Chelsea appartenesse al russo Abrahmovic o del Newcastle ora in mano ai Sauditi".