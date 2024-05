MOGGI, Penso che il Napoli prenderà Conte. Italiano...

FirenzeViola.it

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Luciano Moggi, ex dirigente tra le altre di Juventus e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc e, tra i vari temi trattati, ha parlato anche del futuro della panchina partenopea: "I candidati alla panchina del Napoli potrebbero essere due: Conte e Italiano. Ho letto anche di Pioli che ci può pure stare perché è un grande allenatore, ma è venuto fuori ora perchè il Milan cambierà allenatore. Conte potrebbe essere vicino al Napoli, le mie sensazioni parlando con gente vicina ad Antonio sono queste.

La Juventus dovrebbe aver chiuso per Thiago Motta, il Milan sta cercando all’estero per cui resta il Napoli. Il club azzurro è da tanto tempo che segue questa pista per cui De Laurentiis farà anche incavolare tante persone, ma sa lavorare. Credo abbia in mente qualcosa di importante per il Napoli".