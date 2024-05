KOUAME AL 45', Primi 20' in difficoltà, poi bravi a finire

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Christian Kouame al termine del primo tempo ha parlato a DAZN: "L'importante era non andare sotto a fine primo tempo. Abbiamo pareggiato e poi siamo andati avanti, ora speriamo di rriniziare come abbiamo chiuso il primo tempo. I primi venti minuti ci hanno messo un po' in difficoltà, poi nel finale siamo andati a prenderli alti e il gol di Nzola nasce da quella pressione".