DE ROON, Niente finale di Europa League: ok contro i viola?

Marten De Roon salterà la finale di Europa League dell'Atalanta contro il Bayer Leverkusen a Dublino mercoledì 22 maggio. Il centrocampista olandese si era infortunato nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, e come scrive TMW oggi ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolo fasciale fra il primo ed il secondo grado al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero dipenderanno dalla progressione clinica del giocatore, la quale non esclude la sua possibile partecipazione agli Europei.

Per la gara di Dublino però, come detto, non riuscirà a recuperare, mentre potrebbe esserci per il recupero contro la Fiorentina a fine campionato.