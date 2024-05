GAUTIERI A RFV, In campo i più forti ma non per 90 minuti

FirenzeViola.it

Carmine Gautieri, allenatore ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione Viola Amore Mio, parlando della gara di questa sera tra Fiorentina e Napoli:

Scontro diretto per l'Europa, come la guarderà questa partita, con che spirito?

"Entrambe cercheranno di vincere per i propri obiettivi. I punti in questo momento contano molto, mi aspetto una partita leggera sotto l'aspetto mentale".

La Fiorentina scenderà in campo con i big, oppure Italiano farà turnover. Da allenatore come ragionerebbe?

"I giocatori forti in queste partite li metterei in campo, forse non li farei giocare 90 minuti. I giocatori vanno gestiti così e Italiano farà così. In Italia facciamo più turnover rispetto all'estero, da questo punto di vista dobbiamo cambiare".

Il prossimo anno Napoli e Fiorentina cambieranno allenatore. Come reputa il triennio di Italiano?

"Italiano ha lavorato bene con dei grandissimi risultati, ha portato tre volte la Fiorentina in finale. Non ha ancora vinto, ma ha portato una filosofia di gioco diversa. L'importante è trovare un allenatore simile che possa fare gli stessi risultati".

Conte lo vede sulla panchina del Napoli?

"Molto difficile che vada a Napoli, perché è abituato a giocare le coppe e fare un certo tipo di calcio. Bisogna vedere se il Presidente è disposto a spendere tanto per allenatori e giocatori".

