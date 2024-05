OBIETTIVI, Gudmundsson nel mirino del Bayern Monaco

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A gennaio il Genoa ha tirato su le barricate per respingere l'assalto della Fiorentina ad Albert Gudmundsson. La prossima estate, però, il destino dell'islandese appare segnato, con una cessione a suo di milioni che diventerà praticamente irrinunciabile visti i tanti interessamenti delle big e le naturali ambizioni di un calciatore che ha avuto un impatto fortissimo al suo primo anno in Serie A.

Da tempo il suo nome è sui taccuini di tutte le big italiane, con l'ultima ad essersi mossa in ordine di tempo che è l'Inter campione d'Italia. Prima dei nerazzurri ci avevano pensato anche Juventus e Napoli, ma non solo. Dalla Premier League, scrive la Repubblica nella sua edizione genovese, sono arrivati sondaggi e interessamenti, ma non solo. Per il quotidiano infatti in queste ore si starebbe muovendo anche il Bayern Monaco in vista dell'estate.